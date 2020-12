Els lectors entrevisten Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, aquest divendres

Figueres viu una campanya de Nadal condicionada per les restriccions de la pandèmia, com totes les poblacions del país. L'Ajuntament fa temps que treballa per impulsar la reactivació econòmica i aconseguir una campanya nadalenca amb activitats promocionals i de lleure que mantinguin la il·lusió de tothom en temps difícils. Per primer cop en molts anys, la ciutat estrenarà l'any nou amb un pressupost municipal aprovat i a punt per aplicar les seves partides. Tanmateix, Figueres acaba de passar per un cribratge massiu que intenta aturar el contagi de coronavirius.

Per parlar d'aquests temes i de molts altres, l'alcaldessa Agnès Lladó es torna a posar a disposició de totes les nostres lectores i lectores per a ser entrevistada, aquest divendres 11 de desembre, a partir de les 10 hores del matí.

