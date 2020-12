Figueres manté a l'ordre del dia la municipalització de l'enllumenat tot i la petició dels sindicats

L'Ajuntament de Figueres manté a l'ordre del dia del ple de dilluns que ve la municipalització de l'enllumenat públic, tot i la petició dels sindicats convocants de la vaga d'escombraries, prevista el mateix dilluns a la nit. Es tracta del dictamen relatiu a prendre en consideració i a aprovar inicialment la memòria justificativa de la modificació de la forma de gestió d'aquest servei, ara a mans d'Ecoserveis.

CCOO i Co.bas van demanar en la darrera reunió de divendres passat que es deixés aquest punt sobre la taula com a una de les condicions per continuar negociant. També demanaven que se'ls donessin garanties jurídiques per a un "conveni de ciutat" o "franja" que inclogués tots els serveis municipals.