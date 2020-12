La casa Salvador Dalí de Portlligat guanya el premi Tiqets a millor museu d'Espanya

La Casa Salvador Dalí de Portlligat (Cadaqués) ha rebut el premi al Millor Museu de l'Estat espanyol en l'edició 2020 d'acord amb l'opinió dels usuaris de la plataforma TIQETS, la web de ticketing especialitzada en turisme cultural més important del món.

La plataforma ha analitzat els 750.000 comentaris deixats pels seus usuaris sobre 70 atractius culturals. L'aspecte que més han destacat de la casa és que l'espai i l'entorn li van servir a Salvador Dalí per crear algunes de les obres icòniques que es poden admirar en els grans museus internacionals com ara La Madona de Portlligat (c. 1950), La Pesca de la tonyina (1966-67), El Crist (1951), entre molts d'altres.

L'any 2019 la Fundació Dalí va apostar per aquesta modalitat de venda de tiquets pels avantatges que ofereix a l'hora d'arribar a nous públics i a nous mercats, inclòs l'asiàtic.

En un context cada vegada més digital, Tiqets és una plataforma que reforça la promoció dels tres centres museístics en un àmbit global, tot facilitant eines a l'usuari final, és a dir, els visitants. Aquests són els qui fan directament les reserves vinculades a les seves estades turístiques i culturals.

A banda de la categoria de «Millor museu» el premi de la qual ha correspost a la casa de Salvador Dalí de Portlligat, Tiqets ha concedit un premi a sis categories més. A l'Estat espanyol, els guardonats han estat: la Sagrada Família com a «Lloc més destacat», el Camp Nou i l'Ideal han empatat com a «Millor atracció», la Casa Vicens de Barcelona com a «Millor fita arquitectònica», Albaola -la factoria marítima basca- com a «Millor experiència de visita», el Museo Thyssen-Bornemisza com a «Més innovador» i Chillida Leku com a «Millor joia amagada».

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha agraït el premi «perquè suposa el reconeixement a la feina feta en un any difícil per a tothom, per a la cultura i els museus en particular». Ha afegit que és «un reconeixement atorgat directament pels usuaris i un estímul per encarar el 2021 amb tota l'energia i les ganes per tornar a rebre els visitants a la casa de Portlligat, ja que són ells qui donen sentit final als nostres centres». Ha agraït a la plataforma Tiqets «aquesta iniciativa destinada a posar en valor l'activitat museística arreu del món».

El premi consisteix en una campanya de promoció a través dels canals de difusió de la plataforma Tiqets. Els guardonats passen a competir pel premi mundial en una segona fase que s'anunciarà el proper mes de gener. En la seva mateixa categoria hi ha el Musée des Confluences (Lió), la Collezione Peggy Guggenheim (Venècia), USS Midway Museum (San Diego, Califòrnia), Van Gogh Museum (Amsterdam) i Glasnevin Cemetery Museum (Dublín).