Roses participa al projecte d'Alfabetització Digital de Creu Roja

Creu Roja Girona ha posat en marxa el projecte d'alfabetització digital a la demarcació de Girona, on es desenvolupen accions formatives adreçades a persones amb pocs coneixements o coneixements bàsics en les noves tecnologies per tal d'anar esborrant la fractura digital i facilitar la inclusió digital de la comunitat.

Degut a la pandèmia per la Covid-19 i la crisi sanitària, s'ha fet evident com moltes famílies s'han vist afectades pel nou panorama dominat per les noves tecnologies convertint-se en un servei imprescindible per a mantenir el nostre entorn connectat. Persones en situació de vulnerabilitat que, no han comptat amb les oportunitats, recursos, capacitacions, competències ni coneixements necessaris per a desenvolupar-se de manera adequada entorn a les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

L'Alfabetització Digital forma part d'un procés d'aprenentatge imprescindible per adquirir els coneixements i habilitats necessàries per ser capaços d'aventurar-nos en l'ús de les noves tecnologies. Aquest procés col·labora en la transformació de la societat, de manera que tothom pugui crear, consultar i utilitzar la informació i el coneixement potenciant l'autoestima, l'apoderament de la persona i la participació social, dotant-la d'eines per a millorar la seva situació personal i professional, per millorar en definitiva la qualitat de vida de la comunitat. És tracta d'un instrument d'inclusió social, a partir del qual es redueix la fractura digital: manca d'accés, desconeixement en l'ús de les TICs i desconeixement dels beneficis i utilitat.

Els continguts a treballar al llarg de les sessions formatives van des dels coneixements bàsics en l'ús de les noves tecnologies (TIC) i les eines per a la gestió de la vida diària com realitzar gestions i tràmits en línia (propis de l'Administració Electrònica) així com l'acompanyament educatiu dels fills i filles. A cada una de les persones participants se'ls hi proporcionarà una tauleta per tal que puguin desenvolupar les seves competències en noves tecnologies amb un dispositiu electrònic el més semblant possible a un smartphone, ja que d'aquest en fan un ús diari.

El projecte, que arrenca amb 67 participants, es realitza a les comarques del Gironès, la Garrotxa, Blanes i Roses, prioritzant la participació d'adults, i de les famílies vulnerables amb fills i filles que assisteixin a la mateixa escola, i que no comptin amb els recursos per satisfer les necessitats considerades bàsiques davant d'una formació i educació cada cop més digitalitzada, en un entorn accelerat per la Covid-19.

D'acord amb les mesures de seguretat actuals per la Covid-19, les formacions es duran a terme amb el nombre d'alumnes recomanats pel protocol vigent en cada moment. S'estableix la distància mínima entre cada participant, ús de la mascareta obligatòria, i ús del gel desinfectant tant al començament de les sessions com al finalitzar, així com alhora de netejar qualsevol material que s'utilitzi conjuntament.



