L'Ajuntament de Roses col·loca un rètol en suport als drets del col·lectiu LGTBI

Roses llueix, des d'aquest dimecres 9 de desembre, un rètol amb el missatge "A Roses, estima com vulguis". El cartell, que s'ha col·locat a la zona de la carretera de Besalú que dóna accés al municipi, és una iniciativa de la Regidoria d'Acció Social i Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Roses per tal de fer un pas més en la visibilització de la lluita del col·lectiu.

Des de fa anys, cada 17 de maig, coincidint amb el Dia Internacional de la Lluita contra la LGTBIfòbia, així com també cada 28 de juny, coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, l'Ajuntament de Roses fa onejar la bandera de l'arc de Sant Martí al pal de la rotonda de l'entrada de la vila, com a mostra de suport en la reivindicació i la lluita del col·lectiu pels seus drets i reconeixement.

Darrerament, el consistori també ha pintat un banc a la plaça Sant Pere amb els colors de la bandera del col·lectiu i un pas per a vianants en un voral de la riera de la Cuana. Totes aquestes accions doncs, sumades al rètol que des d'avui es pot veure a la carretera de Besalú, tenen la intenció de remarcar i reivindicar que a Roses qualsevol actitud hostil i intransigent amb la llibertat individual no hi té cabuda.

La regidora d'Acció Social i Igualtat de Gènere, Esther Bonaterra, ha manifestat que "amb aquesta nova acció, l'Ajuntament de Roses expressa el seu compromís en favor de la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI i continua treballant pera garantir-ne el respecte i un tracte digne".