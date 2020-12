Figueres i Vilafant, entre els cinc municipis amb més risc de rebrot

Els cinc municipis de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat són gironins. Les últimes dades actualitzades que publica el Departament de Salut mostren que ahir Puigcerdà seguia essent la localitat amb més risc, amb 1.224 punts, i que per darrere i a prou distància té Palafrugell, amb 657 punts, Vilafant, amb 605, Banyoles (570) i Figueres (559).

A més, el segon indicador utilitzat per avaluar l'evolució de la pandèmia, la velocitat de contagi, també assenyala cap a Girona. Així, en aquest índex Figueres és qui el té més elevat de tot Catalunya, amb 2,08 punts, i per darrere té Puigcerdà, amb 1,97 punts i en tercer lloc Palafrugell amb 1,85 punts. Si ens fixem en la incidència acumulada de les últimes dues setmanes, les dues poblacions més destacades són altre cop gironines: Puigcerdà, amb 612 punts, i Banyoles, amb 525 punts.

En paral·lel, la Regió Sanitària de Girona manté un cert equilibri dins d'una situació d'alt risc. I és que ahir el risc de rebrot va mantenir els 268 punts que va assolir dilluns després de caure fins a nou punts. Es tracta d'un llindar de «risc molt alt» al qual s'arriba en superar els 251 punts. Pel que fa a la velocitat de contagi, va baixar dues centèsimes i es va situar a l'1,01. Això indica que el virus està en expansió, ja que cada persona contagiada n'infecta una altra.

Pel que fa als ingressos hospitalaris, un altre dels principals indicadors de l'evolució de la pandèmia, la xifra es manté elevada. Hi ha 242 hospitalitzats, tres menys que dilluns, i els malalts en situació crítica continuen essent 48, la mateixa xifra des de fa uns dies.

Els nous casos xifrats per coronavirus són 173, i la dada acumulada va elevar-se a 37.287 sumant totes les proves de diagnòstic.

A més, es van declarar sis noves defuncions, amb 1.194 morts acumulades des de l'inici de la crisi sanitària. D'aquestes, gran part (687) han tingut lloc a hospitals, mentre que 263 s'han produït a residències i 143 a domicilis. Un centenar restant no ha estat classificat, segons les dades de Salut. Entre el 28 i el 4 de desembre es van declarar 51 defuncions, i la setmana anterior, 40 més.

La velocitat de propagació del virus a Catalunya es manté per sota del llindar de l'1, tot i que ahir es va situar a 0,98, una centèsima menys que el dia anterior. La regió amb l'indicador més elevat és la Catalunya Central, que ahir va assolir l'1,12, cinc centèsimes més que dilluns. El segon indicador, el risc de rebrot, també va anar a la baixa i es va situar sis punts per sota, amb 194. També va baixar la incidència a 14 dies, amb 214,19 punts. Pel que fa als nous casos, Salut va detectar 1.089 infectats confirmats per PCR o per proves ràpides, i el total acumulat ja arriba als 319.041 casos. De totes les proves realitzades durant l'última setmana, un 3,77% ha donat positiu.

Pel que fa a les morts, Salut va declarar 41 noves defuncions, amb una suma que ja arriba a les 16.218 víctimes des de l'inici de la crisi sanitària. D'aquestes, 10.029 han tingut lloc en hospitals o sociosanitaris (15 de les quals es van declarar dilluns), 4.337 en residències (15 en les últimes hores), 963 en domicilis (15 en les últimes hores) i 889 no classificades (de les quals 26 es van computar dilluns). Entre el 28 de novembre i el 4 de desembre s'han declarat 312 morts, cinc més que la setmana anterior, quan se'n van notificar 307.

En el cas de les hospitalitzacions, hi ha 1.574 pacients ingressats als hospitals amb Covid, 16 menys, i 386 persones a l'UCI, nou menys que dilluns.

Entre les persones que viuen en residències s'han detectat 38 nous casos amb proves diagnòstiques, fins a un total que ja s'eleva a 25.634 des de l'inici de la crisi sanitària. Durant les últimes hores han mort 25 persones ingressades en aquests centres, i el total ja s'eleva a 7.450 defuncions.