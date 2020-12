Vilafant esdevé referent en donació de plasma amb anticossos de Covid

La primera campanya de donació de plasma de persones que han patit la Covid-19 de tot Catalunya va tenir lloc a Vilafant i s'ha repetit fins a quatre ocasions, recollint més de 40 bosses de plasma. La donació té com a seu el Centre Cívic les Mèlies, i ja s'ha fet els dies 3 d'octubre; 8 i 15 de novembre, i 6 de desembre. Des de l'Associació de Donants de Sang a l'Alt Empordà «es valora molt positivament la participació i agraïm a les persones que s'han acostat al punt de donació i la predisposició de l'Ajuntament de Vilafant».

Les persones que han superat la Covid-19 han generat uns anticossos contra aquest virus, i aquests es troben en el plasma. L'administració de plasma procedent de persones que han patit aquesta malaltia a gent que encara l'està patint pot ajudar a superar la infecció. Amb tot el plasma que ha recollit el Banc de Sang i Teixits fins dia d'avui ja s'han fet transfusions al voltant de 250 malalts de Covid-19 en hospitals catalans en el marc de quatre estudis clínics, que n'investiguen l'eficàcia com a recurs terapèutic.

El primer ConPlas-19 ha estat promogut per la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Hi participen 6 hospitals catalans i investiga com pot millorar la situació de pacients que no estan en estat crític. El segon estudi és el GC2003, que promou la farmacèutica Grifols, vol demostrar l'eficàcia del plasma en malalts que es troben a l'UCI. El tercer es tracta del COnV-ert, que cerca avaluar l'eficàcia d'aquest tractament amb plasma convalescent en persones majors de 50 anys amb Covid-19 no hospitalitzades. Finalment, el darrer es tracta d'un estudi observacional que es duu a terme des del mateix Banc de Sang i Teixits per tal de garantir l'accés al tractament amb aquest plasma convalescent a tots els pacients no tenen accés als altres assajos clínics.

La donació de plasma té lloc a través de la plasmafèresi, que permet obtenir només el plasma mentre que les cèl·lules de la sang retornen al donant. Aquest tipus de donació té una durada d'uns 45 minuts.