Sant Pere inicia un estudi per saber quants habitatges desocupats hi ha

L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha iniciat, a principis d'aquest mes de desembre, el treball de camp porta a porta per recollir dades de l'estudi d'habitatges buits que hi ha al municipi costaner. L'estudi d'arquitectura Undos arquitectura cooperativa realitza una anàlisi dels habitatges buits i altres situacions anòmales de Sant Pere Pescador amb la intenció de proposar sortides a aquests immobles desocupats.

Aquesta actuació s'acull a les línies de subvenció que ofereix l'Àrea de Cooperació Local del Departament d'Habitatge de la Diputació de Girona per tal d'impulsar, fomentar i incentivar la planificació i el desenvolupament de les polítiques públiques d'habitatge.



Definir estratègies

Aquest treball ha de servir, segons l'Ajuntament santperenc que presideix l'alcalde Agustí Badosa, «per definir actuacions i estratègies locals per incentivar la mobilització del parc d'habitatges buit cap al lloguer assequible, afavorint, d'aquesta manera, el dret a l'accés a l'habitatge del gruix de la població, i en particular d'aquells col·lectius que més ho necessiten, com són els joves, la gent gran o les persones en situació de risc d'exclusió social».

«L'estudi, també, ha de servir per fer propostes per a revitalitzar les zones degradades i frenar l'envelliment i el deteriorament dels edificis», afirmen fonts municipals consultades per aquest setmanari.

L'estudi d'arquitectura Undos arquitectura cooperativa, al mateix temps, també, està realitzant estudis d'habitatge buits, amb objectius semblants, als municipis de Castelló d'Empúries i Empuriabrava, Navata, Rupià, la Pera i Bordils.