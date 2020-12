Sant Miquel de Fluvià difon el seu patrimoni en una xarxa europea

L'Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià i ADRINOC (Associació de Desenvolupament Rural Integral) s'unien al projecte de cooperació europea Camins de Sant Miquel a Europa, el mes de febrer passat i, ara, ja busquen obrir-se pas en les accions per difondre la seva representativitat sobre el territori. «Aquesta és una imitació del Camí de Sant Jaume i, a nosaltres, ens agradaria unir-nos amb Sant Miquel de Cuixà, a través d'un camí, al mateix temps que obtenir l'etiqueta d'itinerari cultural europeu, que atorga la Unió Europea», explica l'alcalde de Sant Miquel de Fluvià, Àngel Posas, el qual assegura que voldrien dur a terme una trobada a Sant Miquel, per fer la presentació de l'associació, de manera presencial.

Mentrestant, s'està editant una pàgina web ( www.reseausaintmichel.eu), que està en construcció, encara. «Mirem que s'hi vagi afegint més gent d'altres països, perquè, per ara, n'hi ha, només, del sud d'Europa, concretament de l'Estat espanyol, França i Itàlia», continua explicant Posas.

La signatura de l'acord de cooperació per a la participació en el projecte es feia a Lió, al Consell Regional Auvergne-Rhône Alpes. L'objectiu del projecte, des d'un principi, era associar diferents espais patrimonials i monestirs dedicats a la figura de Sant Miquel que hi ha a Europa.

La idea és realitzar diferents accions en relació amb la posada en valor del patrimoni, com la creació d'itineraris que uneixin aquests espais; la promoció de l'economia turística dels territoris, i la consolidació d'una identitat europea d'aquests espais.



Un pol d'atracció

El projecte Camins de Sant Miquel a Europa es gestiona a través dels grups Leader dels territoris participants. El grup Leader, coordinador del projecte, és el GAL francès GAL du Velay, a la regió Auvergne-Rhône Alpes, mentre que els altres grups Leader participants són el GAL francès Terres Romanes en Pays Catalan, el GAL italià Escartons e Valli Valdesi a la regió del Piemont, i el grup Leader català Adrinoc, amb la presència del monestir de Sant Miquel de Fluvià al seu territori.

Aquesta col·laboració internacional permetrà unir les forces de diferents territoris per donar a conèixer uns espais patrimonials emblemàtics i crear una xarxa europea al voltant d'aquests espais. L'associació Réseau Européen des Sites et Chemins dédiés à St. Michel, entitat que aglutina diferents espais de Sant Miquel, tenia com a objectiu paral·lel al projecte reconquerir la marca Itinerari cultural europeu, concedit en el seu moment pel Consell d'Europa. Aquest distintiu permetria associar aquests edificis i els seus òrgans de gestió sota un mateix paraigua, i crear un projecte comú de dinamització territorial, afavorint que aquests espais millorin la seva imatge turística i la seva visió europea.

Amb aquest projecte, es pretén donar valor a aquests edificis i promoure itineraris europeus entre els diferents espais. Amb això, els espais aconseguiran millorar la seva imatge i aconseguir ser un pol d'atracció turístic de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós del patrimoni i del territori. L'alcalde de l'Aiguilhe, Michel Roussel, comentava en la presentació que «aquest projecte barreja el fet espiritual amb el fet cultural, amb la finalitat turística de dinamitzar petits territoris rurals amb monuments emblemàtics».