El Port de la Selva recupera la històrica font pública que dona nom al seu carrer

Els veïns i les veïnes del Port de la Selva, sobretot els d'edat més avançada, han celebrat la recuperació de l'antiga font del carrer que porta el mateix nom. L'espai ha estat urbanitzat amb cura per la regidoria d'Entorn, Serveis i Via Pública amb la complicitat de l'artista Cèlia Vallès Pi i la ceramista Isabel Buscató. El nou espai públic ha permès recuperar el protagonisme als dos brolladors d'aigua, que estan acompanyats per uns panells amb imatges i explicacions històriques i una escultura il·luminada que representa una dona amb un doll al cap. Isabel Buscató, de Cal Rajoler, ha reproduït els dos caps de lleó per on raja l'aigua.

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha felicitat "a la regidoria d'Entorn, els serveis tècnics municipals, la ceramista Isabel Buscató i l'artista Cèlia Vallès pel bon resultat de la iniciativa". El carrer de la Font connecta el carrer de la Vall de Santa Creu amb el del Camp del Port i és en ple centre urbà del poble.