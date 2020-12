Interfren i La Cuina del Vent promouen la reactivació econòmica a la comarca

OH COMUNICACIÓ

Marcel Pairó i Roser Bronsoms en el concessionari Interfren. OH COMUNICACIÓ

L'empresa Interfren de Figueres, concessionari oficial Citroën a l'Alt Empordà, presenta una iniciativa de cooperació per crear propostes entre col·lectius i empreses de la comarca per incentivar l'economia i les relacions comercials i també revitalitzar els ànims. Per aquest motiu, ha engegat una acció conjunta amb el col·lectiu de restauració La Cuina del Vent

En aquesta acció, Interfren proposa col·laborar amb el sector de la restauració, que ha estat tancat les darreres setmanes, regalant experiències gastronòmiques als restaurants de La Cuina del Vent a les persones que s'acostin al concessionari demanant informació sobre el nou model que presenten, el Citroën C3. Qualsevol que s'interessi pel nou model, podrà guanyar un dels quaranta àpats que s'ofereixen als millors restaurants de la comarca.

La proposta ha estat molt ben acollida per La Cuina del Vent, que ha posat a disposició d'aquesta campanya els quinze restaurants que formen el col·lectiu, una agrupació que està vinculada a l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà.

Interfren, concessionari de Citroën, vol enfocar la seva comunicació proposant un missatge d'optimisme i responsabilitat per col·laborar en la tornada a la normalitat de moltes activitats a tot l'Alt Empordà, i aquesta és una de les primeres accions que pretén desenvolupar en els mesos vinents. L'acord ha estat anunciat pel gerent de l'empresa, Marcel Pairó, i la presidenta de La Cuina del Vent, Roser Bronsoms.