Portbou demana la col·laboració dels veïns per fer un estudi dels habitatges

L'Ajuntament de Portbou ha iniciat la realització d'un estudi local de l'habitatge al municipi. Segons ha informat l'Ajuntament, aquest treball requereix de la participació del màxim nombre de veïns i veïnes i permetrà fer una diagnosi de la situació dels habitatges al poble, així com recomanar mesures i polítiques per millorar-la.

La participació ciutadana es fa a través d'una enquesta que ha publicat el consistori en els seus comptes de xarxes socials, document que també es pot trobar imprès a l'oficina de turisme, de dimecres a diumenge de 10 a 12 del matí.

L'Ajuntament de Portbou, amb el suport ad'una subvenció de la Diputació de Girona, ha engegat un estudi que permetrà saber quina és la situació dels habitatges al poble. Els àmbits que interessen són l'estat de conservació, el manteniment, l'eficiència energètica, l'accés a l'habitatge pels joves... A partir d'aquesta dignosi, es dissenyarà un full de ruta per millorar tots aquestes aspectes.

L'objectiu final, segons han explicat els responsables municipals, també és incentivar, per part dels particulars i amb el suport de l'Ajuntament, que es prenguin mesures de manteniment, rehabilitació i estalvi energètic als habitatges del poble.



Com es farà?

El tècnic redactor d'aquest estudi visitarà diversos habitatges del poble per obtenir informació dels propietaris, sempre que aquests ho autoritzin prèviament. Durant la visita, aprofitarà per donar consells als veïns així com respondrà els dubtes que tinguin sobre els habitatges. També indicarà si ha observat alguna patologia a vigilar o reparar, o com ho han de fer per millorar l'accessibilitat, sobretot per a gent gran o amb mobilitat reduïda.

Per últim també s'encarregarà d'informar els joves o les persones que volen accedir a un habitatge quines opcions són més favorables, i els parlarà sobre les ajudes que donen les administracions públiques per rehabilitar o millorar els habitatges.

Amb tota la informació que reculli, més les dades que l'Ajuntament facilitarà (llicències, obres o rehabilitacions fetes), el tècnic podrà fer una diagnosi i definir unes estratègies i propostes per millorar la situació de l'habitatge al poble. L'Ajuntament de Portbou ha convocat una reunió informativa per al divendres 11 de desembre, a les 7 de la tarda, a la Sala d'Actes del Centre Cívic.