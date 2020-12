Malestar a Llançà per un mal abocament de pintura groga a la via pública

L'Ajuntament de Llançà ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per descobrir qui ha estat el responsable d'un abocament de pintura groga als contenidors del pàrquing del Parc de Bombers, tenint en compte que, amb aquesta acció, ha provocat que la pintura s'extengués per la via pública en diferents zones del poble. "Les conseqüències són desastrosses", lamenten des del consistori, alhora que han fet el següent anunci: "Necessitem col·laboració ciutadana per trobar l'infractor o infractors ja que aquestes conductes són del tot intolerables". En aquesta crida, es demana als possibles testimonis de la infracció que es posin en contacte amb la Policia Local de Llançà, per facilitar la informació que tinguin.

"Ser responsables en tenir cura de les nostres deixalles implica moltes coses. La pintura ha d'anar directament a la deixalleria. Els costos que ens generen a tots plegats aquest tipus de conductes són del tot inadmissibles i no es poden tolerar", ha denunciat l'Ajuntament de Llançà.