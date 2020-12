Dolors Bassa: "Diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre"

L'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat minuts abans d'entrar a la presó de Figueres que "diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre". Dolors Bassa, visiblement afectada, ha volgut dirigir unes paraules al centenar de persones que s'han concentrat a les portes del centre penitenciari del Puig de les Basses per donar-li suport. "Facin el que facin, no ens rendirem, seguirem endavant", ha dit. L'exconsellera també ha reiterat que les "conviccions" estan intactes i que, malgrat la "ràbia i impotència" d'aquest divendres, continuaran "endavant". Dolors Bassa ha volgut agrair als assistents a la mobilització la seva presència i ha acabat el seu discurs amb un "Visca Catalunya!" i "Visca l'Empordà".

Dolors Bassa ha arribat a la presó del Puig de les Basses en cotxe poc després de les 20.20 hores, acompanyada dels seus fills i la seva germana, la diputada d'ERC Montse Bassa. Visiblement afectada, s'ha abraçat a diversos dels assistents i ha estat rebuda a crits de 'No estàs sola'. A les portes del centre penitenciari l'esperaven unes 200 persones, en resposta a la convocatòria de l'ANC.

Hi ha arribat en desenes de vehicles i han desplegat diverses pancartes de suport, algunes de les quals amb la imatge de l'exconsellera, llaços grocs i estelades. També hi han acudit els consellers, Chakir El Homrani i Teresa Jordà, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, la diputada de Junts per Catalunya, Gemma Geis, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, el senador d'ERC, Jordi Martí, o l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, entre d'altres.

Minuts abans d'entrar, Bassa ha dirigit unes paraules als assistents a qui ha agraït la seva presència. "Facin el que facin, no ens rendirem seguirem endavant. I diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi seran sempre", ha afirmat. L'exconsellera també ha afirmat que malgrat que els vulguin "trepitjar, no ho aconseguiran".

Bassa ha reiterat, com ja havia fet una estona abans en una piulada, que continuarà amb "les conviccions igual". "Avui sentim ràbia i impotència però des d'aquesta ràbia i d'aquesta indignitat és amb el que continuarem endavant", ha afegit. Bassa ha acabat el seu discurs amb un 'Visca Catalunya!' i un 'Visca l'Empordà!'.

Pocs minuts després, a les 20.29, ha entrat per la porta d'accés a la presó del Puig de Basses també acompanyada de la seva família. Ho ha fet després que aquest divendres el Suprem hagi revocat el tercer grau com a la resta de presos independentistes. A Bassa se li va concedir el tercer grau fa poc més de quatre mesos i va sortir per primera vegada el cap de setmana del 17 de juliol.