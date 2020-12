Els sindicats demanen a Figueres que no municipalitzi l'enllumenat

Els sindicats (CCOO i Co.bas) convocants de la vaga d'escombraries de Figueres demanen a l'Ajuntament que no porti a aprovació al proper ple (previst per al 14 de desembre) la municipalització de l'enllumenat públic i que els ofereixi garanties jurídiques d'un "conveni ciutat" o franja per a tots els serveis. Una decisió que garantiria, diuen des de CCOO, "unitat de conveni" per a tots els treballadors. Així li han traslladat a un representant de l'empresa municipal Fisersa, en una reunió mantinguda aquest divendres. El secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez, diu que si aquestes peticions s'atenen estan disposats a continuar negociant i, fins i tot, a ajornar la vaga.

"Hem deixat molt clar que la mesa de negociació està oberta fins l'últim minut, nosaltres no volem arribar a la vaga però hi ha d'haver interès per arribar a acords", assegura.

Els sindicats esperen rebre una resposta abans del dia 11, quan hi ha convocada la nova reunió de conciliació amb Treball i la resta d'empreses que gestionen els serveis d'escombraries, neteja viària i parcs i jardins.

Si no s'arriba a cap acord, la vaga està prevista a partir del 14 de desembre a les nou del vespre i afectarà tots els serveis de manera "indefinida".