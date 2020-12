El Puig de les Basses rep la notificació de la revocació del tercer grau de Bassa

La presó del Puig de les Basses (Figueres) ja ha rebut la notificació oficial de la resolució del Tribunal Suprem que revoca el tercer grau de l'exconsellera Dolors Bassa, segons ha informat el Departament de Justícia. El centres penitenciari es posa ara en contacte amb la interna per informar-la que ha de reingressar. L'ANC ha convocat sengles protestes davant de les dues presons per protestar per la decisió del Suprem. L'entitat ha mobilitzat diverses columnes de vehicles que aniran cap a les presons.