L'ANC convoca una protesta al Puig de les Basses contra la decisió del Suprem

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per aquest divendres una protesta davant les presons de Puig de les Basses i Wad-Ras on hauran de tornar l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Segons ha informat l'entitat, s'impulsaran onze marxes en cotxe per protestar contra la revocació del tercer grau dels «presos polítics». La marxa vol denunciar «una nova vulneració de drets fonamentals per part de la justícia espanyola» i traslladar suport als presos de l'1-O. Les mobilitzacions es faran garantint els requeriments sanitaris per la covid-19. De fet, l'ANC ha demanat als participants que no baixin dels vehicles.

Està previst que les columnes de vehicles arribin als centres penitenciaris al voltant de les 19h. A Wad-Ras arribaran vehicles des de diferents punts de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, serà present a la concentració de la capital català i atendrà als mitjans de comunicació.

Pel que fa a Puig de les Basses, arribaran des de Girona, la Bisbal de l'Empordà, Santa Coloma de Farners, Banyoles, Olot i Figueres.