Darrers dies pels ajuts pel cessament de l'hostaleria, restauració i centres d'estètica

L'Ajuntament de Figueres recorda que el termini de presentació de sol·licituds de subvenció a persones jurídiques i físiques afectades pel cessament obligatori d'activitats d'hostaleria i restauració, centres d'estètica i altres arriba al seu final el 7 de desembre de 2020.

Aquesta és una de les mesures incloses dins del Pla de Reactivació Econòmica Municipal impulsat des de l'Ajuntament de Figueres.

El projecte d'elaboració del Pla de Reactivació Econòmica de Figueres post COVID-19 compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.

Aquesta convocatòria, té com a finalitat ajudar a afrontar la situació econòmica derivada del cessament obligatori de l'activitat disposada per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya; i per la resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es modifica la resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Figueres, que és un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Figueres afectat per la crisi de la COVID-19, amb la finalitat d'aconseguir reactivar l'economia de la ciutat en el menor temps possible.

S'hi destina la quantitat total de 40.000 euros, ampliable a 170.000 euros, amb una subvenció màxima de 500 € per sol·licitud, fins esgotar el crèdit disponible.