El Consell Comarcal promou aquest Nadal l'adopció d'animals de companyia

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà promou l'adopció d'animals amb una campanya a les xarxes socials que porta per títol «Compres o adoptes?». L'objectiu és conscienciar la ciutadania sobre la tinença responsable dels animals de companyia i fomentar l'adopció responsable d'animals de companyia, aprofitant que moltes famílies decideixen adquirir un animal domèstic durant les festes de Nadal.

Les xarxes socials institucionals i de l'àrea de Medi Ambient faran difusió d'una infografia animada que presenta les xifres més recents d'animals perduts o abandonats recollits pel servei que ofereix el Consell Comarcal i mostra que l'adopció d'un animal és un pas important tant per a la persona que decideix adoptar com per a l'animal, que gaudirà d'una nova família i una vida millor. El fet de ser adoptat representa una segona oportunitat per a l'animal i un canvi d'hàbits i responsabilitat per aquells que tenen un animal de companyia per primera vegada que, a l'hora, faran salut física i psicològica.

La consellera comarcal delegada de Medi Ambient, Anna Palet, explica que la comarca "farà un salt qualitatiu quan disposi del nou centre de protecció i adopció d'animals de companyia". "Fins llavors aboquem esforços per fomentar la tinença responsable i l'adopció". Nadal és una època sensible, perquè moltes famílies es plantegen la compra d'un animal sense conèixer els avantatges de l'adopció.

Adoptar té altres avantatges com l'assessorament personalitzat per part de professionals sobre quin animal és més adequat per cada persona. El caràcter, l'entorn on viurà o l'edat de l'animal són factors que incidiran en l'adaptació als nous propietaris. També hi ha avantatges econòmics, ja que adoptar sol tenir un cost inferior i cobreix el xip identificador i l'esterilització. A més, s'allibera espai pels animals que es queden al centre d'acollida.

El Servei comarcal de recollida d'animals domèstics abandonats va recollir 150 gossos durant l'any 2019 i 11 gats. Pel que fa a les adopcions, es van adoptar 60 gossos i 3 gats i es van gestionar 60 retorns de gossos i 2 de gats. Aquestes xifres són inferiors als valors reals, ja que no es contemplen aquells gossos recollits per les altres associacions i entitats de la comarca.

Una de les labors del servei comarcal és la promoció d'inscripció al cens municipal i al Registre general d'animals de companyia (ANICOM). Tots els propietaris d'animals de Catalunya estan obligats a realitzar aquests tràmits.

El web http://cuidam.mediambient-altemporda.org/Animals.aspx s'actualitza regularment amb tots els gossos i gats que cerquen família adoptiva.

Consulta tota la informació relacionada amb el Nadal a l'Alt Empordà