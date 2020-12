Bassa diu que la decisió del TS de revocar el tercer grau cau "com una llosa"

L'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat que la decisió del Tribunal Suprem (TS) de revocar el tercer grau als presos de l'1-O "cau com una llosa" perquè per primera vegada tenia cinc nits per dormir a casa.

En unes declaracions aquest divendres a TV3, Dolors Bassa, igual com Carme Forcadell, ha dit que ha conegut la decisió del Suprem pels mitjans de comunicació: "En el moment que jo era al despatx treballant ja em sortia l'alerta a l'ordinador de la notícia del diari".

Ha afirmat que aquest matí Forcadell i ella estaven contentes i que s'han trucat perquè, amb el pont, tenien permís fins dimecres a la nit, per això diu que la sentència "cau com una llosa justament avui".

A més, ha retret que "encara no li han enviat res" en relació amb la revocació, i que ha tingut accés a la interlocutòria gràcies als periodistes que l'han enviada.

"Suposo que ara em trucaran de la presó i em diran si he de ser allà d'aquí dues hores com els homes, o si realment puc tornar dimecres com deia el permís que m'havien donat", ha resolt.