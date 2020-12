Unió de Pagesos demana resituar el futur parc solar agrivoltaic de l'Escala

Unió de Pagesos ha demanat que es replantegi la ubicació del futur parc solar agrivoltaic de l'Escala i ha demanat que s'aprofitin espais alterats per l'activitat humana per no perdre espai agrari.

El sindicat ha explicat en un comunicat aquest dijous que ha presentat un conjunt d'al·legacions en què demana que s'emeti un informe desfavorable pel que fa a l'emplaçament que han proposat per al parc solar.

Considera que el projecte afecta una parcel·la de regadiu amb cultius herbacis (blat de moro i alfals) d'alt valor agrari que, segons la preclassificació de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, és una "zona potencialment no apta per al regadiu".

El sindicat ha reclamat que el projecte incorpori una anàlisi completa equivalent que n'avaluï les afectacions sobre l'espai agrari, que "actualment no es compleix".

"Tampoc no es compleix l'obligatorietat d'incloure, en el projecte, alternatives d'ubicacions que no afectin terrenys agrícoles, perquè les altres alternatives que han presentat també afecten parcel·les de cultiu del mateix valor agrari", ha afegit.

Unió de Pagesos ha explicat que aposta per instal·lacions de petita dimensió que es desenvolupen amb la implicació de la gent del territori.

També ha advertit que la pèrdua de parcel·les agràries per l'ocupació de plantes fotovoltaiques suposa "una pèrdua de potencial" per a la producció agrària.