Nou servei telefònic de suport emocional Covid-19 per a gent gran de l'Alt Empordà

Nou servei telef˛nic de suport emocional Covid-19 per a gent gran de l'Alt EmpordÓ

L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà posa en funcionament el Servei de suport telefònic emocional Covid-19 per a persones grans de la comarca. Aquest servei s'adreça a persones grans dels municipis de l'Alt Empordà que puguin sentir-se soles, angoixades o simplement que tinguin la necessitat de parlar amb algú.

Els ajuntaments de l'Alt Empordà han començat a fer difusió d'aquest servei entre els veïns i veïnes dels municipis per tal que, si ho requereixen, sàpiguen on han de recórrer per demanar suport emocional.

La salut emocional és una prioritat del benestar de la persona i, derivat de la situació actual de pandèmia, les relacions socials s'estan veient afectades i està augmentant la percepció de soledat i aïllament, especialment entre les persones grans.



El nou servei telefònic reforça accions d'acompanyament per atendre les necessites sorgides arran d'aquesta situació. El telèfon d'atenció és el 659 683 070.