Un bucle magnètic facilita informació turística de Figueres a persones amb dificultats auditives

L'Ajuntament de Figueres ha instal·lat un bucle magnètic a l'Oficina de Turisme per fer-la accessible a les persones amb dificultats auditives. De cara l'any vinent hi haurà interpretació en llengua d signes amb reserva prèvia per a les visites guiades.

També n'hi ha d'instal·lats al Teatre El Jardí, al Museu Empordà i a la Sala d'actes de la Biblioteca Fages de Climent. Aquest sistema permet als usuaris amb dificultats auditives poden gaudir d'un so clar i entenedor.

El sistema de bucle inductiu és un sistema de comunicació sense fil que genera un camp magnètic a la zona desitjada per fer arribar l'àudio de la sala, directament als audiòfons i/o implants coclears a través de la bobina telefònica integrada en les ajudes. Mitjançant aquest sistema s'aconsegueix millorar notablement el senyal d'àudio que escolten els usuaris, ja que s'eviten els sorolls de fons i es millora la relació senyal/soroll.

La instal·lació del sistema de bucle inductiu consta d'un cable de potència, que s'instal·la a la zona desitjada i una vegada instal·lat i connectat a l'amplificador se li envia el senyal d'àudio desitjat perquè els usuaris d'ajudes auditives tan sols hagin de canviar al programa "T" (detecta solament el camp electromagnètic i elimina el soroll ambiental) al seu audiòfon o implant i així, poder gaudir de la senyal d'àudio emesa.

El regidor de Turisme i Cultura, Alfons Martínez, explica que "els espais adaptats son inclusius, i conscients de les necessitats de les persones sordes o amb dificultats auditives, és un pas endavant per donar resposta a les necessitats i fer dels espais municipals accessibles a tothom".