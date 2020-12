Sindicats i patronal acorden posposar la vaga d'escombraries de Figueres al 14 de desembre per continuar negociant

Els sindicats convocants de la vaga d'escombraries de Figueres (CCOO i Co.bas) , Ecoserveis, Fisersa i la UTE que gestiona parcs i jardins han acordat continuar negociant i ajornar la convocatòria prevista per al 9 de desembre al dia 14. El secretari general de la federació de construccions i serveis de CCOO, Pau Gálvez, ha explicat que la reunió de conciliació d'aquest dimecres ha acabat sense acord en les reclamacions però que, com a mostra de la voluntat de continuar parlant, s'han emplaçat a ajornar la vaga i a tornar-se a reunir aquest divendres. Els sindicats defensen el manteniment dels drets laborals de la plantilla i el conveni de l'any 2017. També la "unitat" dels treballadors.

La reunió de conciliació sobre la vaga prevista a Figueres s'ha allargat més de cinc hores i, tot i que no s'ha desconvocat, han acordat posposar-la uns dies per continuar negociant.

A la mesa, que s'ha celebrat a la delegació del Govern a Girona, hi han participat assessors dels dos sindicats convocants –majoritaris a Ecoserveis i la UTE de Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i Brócoli S.L-, un representant de Fisersa, cinc d'Ecoserveis, un advocat de Bròcoli i un delegat de jardineria. També hi havia un mediador del Departament de Treball.

Els convocats defensen una vaga indefinida a partir del 14 de desembre a les nou del vespre que afectaria no només la recollida d'escombraries sinó també la resta de serveis municipals (jardineria, enllumenat públic i neteja viària). Reclamen que els treballadors mantinguin els seus drets laborals, el conveni de l'any 2017 –que va evitar una altra vaga el Nadal de 2016- i "la unitat de negociació de la plantilla". "Ens temem que l'ajuntament la dispersi", afirma Gálvez.

De moment, diu, les propostes que els han fet no els convencen i reclamen tenir "seguretat jurídica". Molta menys seguretat veuen, encara, en "la proposta de l'Ajuntament de dividir la plantilla i passar-ne una part a l'empresa pública, Fisersa, que sabem que té moltes dificultats legals per poder mantenir-se".

Malgrat això, s'han emplaçat a continuar negociant i es tornaran a reunir aquest divendres al matí.



Crítiques de part de la plantilla



Tot i que des de CCOO asseguren que la decisió es va votar en diferents assemblees i s'ha comunicat als treballadors dels diferents torns, alguns dels empleats asseguren que no s'ha comunicat a tothom i que s'han ajornat reunions. També diuen que han fet fora a sis persones de la borsa de treball sense motiu justificat.

Gálvez nega que no s'hagin fet reunions amb la plantilla i diu que només se n'ha posposat una, a l'espera de la reunió que s'ha celebrat aquest dimecres.



La separació de serveis, en el focus del conflicte



L'empresa mixta Ecoserveis gestiona el servei de recollida d'escombraries, la deixalleria municipal, la neteja viària i l'enllumenat públic. Ho fa en el marc d'una pròrroga del contracte després que el Tribunal Català de Recusos Contractuals anul—lés l'adjudicació del servei d'escombraries fa gairebé un any en estimar els recursos de dues de les tres empreses que van recórrer-ho.

L'Ajuntament espera tenir resolt el nou contracte l'any que ve però estudia la possibilitat de municipalitzar –a través de l'empresa pública Fisersa- la part de neteja viària.

Com a primer pas, al ple de principis d'aquest mes va aprovar una modificació extraordinària de crèdit per dotar una partida d'1,5 MEUR a la compra de maquinària per a aquest servei. També està previst que el ple del mes que ve aprovi la municipalització de l'enllumenat públic.