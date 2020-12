El Grup Iris lliura els premis especials de la cinquena Cursa de la Dona de Figueres

El Grup Iris ha llliurat els premis especials de la cinquena Cursa de la Dona de Figueres, el premi a la seva participant inscrita de més edat que aquest any ha estat la Maria Riera Martí, que es va inscriure a la cursa amb el dorsal 226. "Ens fa sentir molt especials que us apunteu a la nostra cursa, aquests actes de solidaritat són molt importants per a poder tirar endavant la nostra associació" recoreda la presidenta de l'associació Lídia Albert.

Premi especial a la participant de més edat.

També cada any es fa un detall a la participant inscrita més petita i aquest any ha estat el torn de l'Elna Frigola Portas, que va néixer el 2 de novembre i en la cursa d'enguany tenia el dorsal 1714. Des de l'associació mostren la satisfacció de poder donar aquest premi ja que "ens fa sentir molt especials que apunteu a la nostra cursa a la vostra filla recent nascuda".

Els premiats del segon sorteig de la cursa de la dona, que va tenir lloc el passat 30 de novembre, poden consultar els números premiats a les xarxes del Grup Iris.