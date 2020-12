La Xarxa continua la tasca solidària, però alerta que «estem saturades»

La Xarxa Alt Empordà, l'agrupació de suport mutu sorgida arran de la pandèmia per ajudar a cobrir l'alta demanda de famílies que no podien cobrir les necessitats bàsiques, ha emès un comunicat alertant que estan en una «situació límit». Segons informen, actualment estan atenent 160 famílies de la comarca i a causa dels limitats recursos, materials i temporals, dels quals disposen, «no podem continuar fent front a les necessitats de noves famílies», lamenten.

Una decisió que, asseguren, els ha costat de prendre «perquè som conscients de la magnitud d'aquesta crisi», però volen traslladar la responsabilitat a qui depèn, a les administracions públiques.

La xarxa de suport mutu ubicada a Figueres denuncia que «no podem seguir cobrint els dèficits del sistema». No obstant això, i conscients que l'emergència social no s'atura, fan una crida a la població de la comarca per sumar nou voluntariat per poder reobrir les portes a noves famílies que ho necessitin i, així, «fer front juntes a aquesta crisi».



Nou local

L'agrupació busca nou local. Aquesta setmana han anunciat que on s'ubiquen actualment per preparar i entregar les cistelles, un local cedit per un veí, deixarà de ser la seva seu principal. Per poder gestionar les cistelles necessiten un espai suficientment ampli, fan una crida a la solidaritat d'alguna persona que tingui en propietat algun espai, local o garatge en desús que vulgui cedir o deixar un temps.