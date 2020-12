La Setmana de la Pedra Seca acosta la gent al patrimoni històric agrícola

La primera edició de la Setmana de la Pedra Seca ha desbordat totes les expectatives d'inscripció i de participació. Centenars de persones han aprofitat, aquests dies, per omplir les xarxes socials d'incomptables imatges amb la pedra seca com a protagonista, mostrant i reivindicant la importància i bellesa d'aquestes construccions des de l'àmbit més local.

D'aquestes, 14 activitats havien de tenir lloc a l'Alt Empordà, tot i que algunes han hagut de ser posposades a causa del temporal del cap de setmana. És el cas de la caminada matinal impulsada pels Lartolets de Llers i la restauració d'una barraca també a Llers, liderada per Gas Mountain i l'Associació Prat Comú. També s'ha posposat la Visita guiada als murs de pedra seca de Vilanera de l'Escala, organitzada pel Museu de l'Anxova i de la Sal.

L'activitat més popular de la comarca ha estat el famós Repte del Dr. Soler, una ruta que s'ha desenvolupat a Vilanant durant tot el mes de novembre i per la qual han passat 350 persones, tant a peu com en bici. Paral·lelament al Repte, l'Ajuntament de Vilanant ha impulsat un concurs de fotografia a Instagram, que es pot veure al hashtag #pedrasecaVilanant2020. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha convidat també a descobrir les 14 barraques del municipi declarades Bé Cultural d'Interès Local i a compartir-les a les xarxes.

A Cadaqués han tingut lloc tres activitats: la construcció d'una travessera de pedra al Mas de la Senyora, una campanya via mail de posada en valor de la pedra seca local per part del Centre d'Estudis Cadaquesencs i l'exposició Tot un món de pedra seca a la Galeria Patrick J. Domken, de la mà de l'Associació Amics de la Natura de Cadaqués, que tot seguit anirà a l'Escola del mateix poble per donar a conèixer aquest patrimoni als més petits. La mateixa exposició ha estat també instal·lada a l'Escola de Llers, on els alumnes han pogut fer diverses sessions teòriques i excursions per conèixer el patrimoni del voltant al llarg del mes de novembre, i al Museu de l'Anxova i de la Sal, on es podrà visitar fins a final d'any. Des del Museu de l'Anxova s'han impulsat també diverses sortides escolars a la zona del Montgrí.

Per la seva banda, el Consorci Salines Bassegoda ha dut a terme un reconeixement a les 13 persones que han introduït a la Wikipedra continguts del seu territori, entre les que destaquen l'Associació Gas Mountain, amb 136 barraques introduïdes, i l'Associació Via Pirena, amb 427. Un altre reconeixement, en aquest cas impulsat per l'Ajuntament de Llers, ha posat en valor la tasca de les cinc persones que han realitzat treballs de recerca sobre el patrimoni de pedra seca del poble i els han dipositat a l'Ajuntament. Trobareu més informació i imatges a www.collaboraxpaisatge.cat