La sala noble de l'Ajuntament de Figueres es transforma en un espai multifuncional i diàfan

Des del confinament domiciliari decretat el mes de març, la sala de plens de l'Ajuntament de Figueres va tancar les portes i no les ha tornat a obrir fins al 18 de novembre. En aquest temps, el consistori ha aprofitat que les sessions plenàries es feien virtualment i que les restriccions sanitàries no permetien utilitzar la sala, per fer-ne una remodelació integral. El canvi ha sigut més que notori, un espai blanc que dona sensació de claredat i amplitud.

«Molt més diàfana, moderna i senzilla», així presentava l'alcaldessa Agnès Lladó la renovada sala de plens el 18 de novembre passat. La data no era casual, es va triar per tornar a la rutina de les sessions presencials el dia que es feia un ple extraordinari per aprovar els pressupostos municipals per a l'exercici de 2021. L'estrena es va fer sense la possibilitat d'acollir ni públic ni periodistes. Segons fonts autoritzades del govern, s'ha recuperat del calaix un vell projecte de reforma i s'ha dut a terme pels treballadors de la brigada municipal. Aquesta remodelació «improvisada» ha tingut un cost total d'uns 30.000 euros que es financen amb part del pressupost de Serveis Urbans.

Tot i que la renovació de la sala era un projecte que diferents governs municipals de la ciutat han tingut al cap en algun període, mai s'havia trobat el moment adient per dur-ho a terme. A l'anterior mandat es va fer la darrera actualització, instal·lant el sistema d'enregistrament dels plens en vídeo i la votació electrònica, que fa complir amb la llei de transparència i que ha fet més fàcil la transició cap a les sessions a distància durant aquesta pandèmia. L'última reforma de l'espai de la qual tenim constància, però, és de molt abans, dels anys noranta, quan l'alcalde era Joan Armangué (PSC). Llavors va ser quan es va pintar a fons, es van retirar els retrats del rei Joan Carles I i de l'expresident Jordi Pujol, i s'hi va instal·lar el quadre Des de la plana Figueres mira al mar (1984), de Josep Ministral.

El govern actual aprofita l'ocasió de la pandèmia i avançant-se a les possibles condicions postconfinament, com les distàncies de seguretat, a l'abril es decideix recuperar del calaix el projecte que s'havia plantejat en anteriors mandats.

La renovada sala s'ha estrenat aquest novembre en el primer ple presencial després del confinament. FOTO: BORJA BALSERA

L'última reforma va ser els anys noranta, quan es va instal·lar l'actual quadre de l'artista Josep Ministral. FOTO: P.G.

Canvi d'imatge

De l'antiga sala s'ha mantingut el quadre de l'artista Josep Ministral, el sistema d'aire condicionat, la tecnologia streaming i el control tècnic. De la resta, s'ha canviat tot. D'una banda, s'ha retirat tot l'empostissat de la paret, així com la tarima i la bancada que eren de fusta. Aquesta estava coberta amb una tela de vellut vermell i, segons expliquen les fonts del govern, estava formada per uns taulons clavats que «semblaven provisionals» i hi havia desnivells. A canvi, s'ha pintat tot de blanc i s'han col·locat unes taules amb la mateixa distribució. S'ha fet una tribuna on seuen les principals figures del govern i la resta són taules amb rodes, més funcionals. Així, ara estan distanciades per les restriccions de la Covid, però quan calgui, es poden ajuntar. La idea ha sigut crear un espai diàfan per, quan sigui possible, poder fer més actes a més dels plens, com casaments, cerimònies, entregues de premis o presentacions.

D'altra banda, s'ha canviat el terra i el sostre. El paviment ara és clar i s'ha passat per sota tot el cablejat elèctric. Pel que fa al sostre, se n'ha creat un de fals per instal·lar l'enllumenat, que substitueix l'antiga làmpada que hi havia. A més, també s'han retirat les velles cortines, que no funcionaven i impedien l'entrada de llum natural.

Durant l'obra s'ha descobert un fals armari buit que ara s'utilitzarà per a material informàtic.