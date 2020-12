Els premis Josep Pallach creen un guardó per a empreses que afavoreixen l'educació i el compromís social

Els Premis d'Educació Josep Pallach enceten una nova convocatòria i, en aquesta ocasió, s'hi ha afegit un nou guardó: Empreses per a l'educació i el compromís social. Per tant, als premis convocats per l'Ajuntament de Figueres, a experiències educatives; per l'Ajuntament de Palafrugell, a articles periodístics, i l'Ajuntament de Begur, de narrativa curta, s'hi suma un reconeixement a les empreses que afavoreixen l'educació i el compromís social, impulsat per la Fundació Josep Pallach en l'any de la commemoració del centenari del naixement d'aquest pedagog.

En tots els quatre premis, el termini de presentació de treballs o de propostes finalitza el 31 de gener del 2021.



Tres ajuntaments i la Fundació

El Premi d'Experiències Educatives el va instaurar l'Ajuntament figuerenc el 2002, amb la voluntat de recuperar l'antic i desaparegut Premi d'Experiències Pedagògiques Alt Empordà (1983-1994). Està dotat amb 5.000 euros i premia les experiències educatives innovadores relacionades amb valors com els drets humans, les relacions humanes, la democràcia o l'educació per la pau.

L'any 2014, es va firmar un acord entre els ajuntaments de Figueres, Begur i Palafrugell i la Fundació Josep Pallach per tal de donar una visió més àmplia dels Premis Pallach dins el món de l'educació i la pedagogia. Així va ser com Begur va dirigir l'organització d'un guardó adreçat a alumnes d'ESO (de 12 a 16 anys), dotat de 400 euros, per una banda, i a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius (fins a 18 anys), dotat de 600 euros, per l'altra, animant-los a participar en la redacció d'un text que incideixi en els valors del compromís social i la solidaritat.

L'Ajuntament de Palafrugell va centrar-se en l'àmbit de la comunicació per valorar treballs periodístics sobre l'educació, entesa des d'una perspectiva transversal. En aquest cas, es concedeix un únic premi de 1.000 euros.