Pobles de l'Alt Empordà, en alerta per l'abocament de cendres mal apagades en els contenidors

En només pocs dies de diferència, en dos municipis de l'Alt Empordà, Borrassà i Colera, s'han declarat incendis en contenidors d'escombraries, perquè, segons tots els indicis, algú hi havia dipositat cendres o brases procedents de xemeneies o estufes mal apagades. Les autoritats municipals alerten que, a l'hora d'abocar aquest tipus de residus, és obligatori comprovar amb suficient antelació que no queda cap resta encesa.

En la seva advertència, des dels ajuntaments, assenyalen especialment el perill que suposa que s'origini un incendi en zones urbanes, tant per a la salut de les persones com pels danys materials que es produeixen, no només en els mateixos contenidors, sinó també en façanes, cotxes aparcats, mobiliari urbà... perquè les flames es poden estendre.



Al nucli de Creixell

Els contenidors del nucli de Creixell, al terme municipal de Borrassà, s'han cremat aquest darrer cap de setmana i l'incendi ha afectat a tots els contenidors del punt d'aportació, així com a les fustes que delimiten aquest espai per dipositar els residus, segons ha informat l'Ajuntament. «La crema se suma a altres focs que, amb anterioritat, han patit diversos contenidors situats en altres punts d'aportació del municipi. Les hipòtesis apunten que l'origen seria per culpa d'haver tirat cendres calentes o mal apagades a l'interior del contenidor, per la qual cosa s'alerta de la perillositat de dipositar-n'hi», adverteixen des del consistori borrassanenc, al mateix temps que es fa una petició a tots els veïns i veïnes: «Es demana extremar les precaucions i evitar llençar aquest material, si no està del tot apagat dins dels contenidors pel perill que això comporta».

Per altra banda, els contenidors queden completament destruïts pel foc i, per tant, inservibles per al servei de recollida de residus. I, a conseqüència d'això, es genera una despesa que ha d'assumir l'administració local per a la reposició de nous contenidors.

El 17 de novembre, un conjunt de contenidors de Colera també van quedar totalment desintegrats per les flames i, des de l'Ajuntament, alertaven que no es tractava d'un cas aïllat: «Cada any ens trobem amb diversos casos com aquest. Encara que semblin apagades, hi ha petits fragments de llenya que segueixen consumint-se fins i tot vint-i-quatre hores després. Si no estan del tot apagades i us en voleu desfer, aboqueu-hi aigua prèviament». El consistori colerenc, per conscienciar els veïns sobre la despesa d'aquests danys en elements urbans, va facilitar quin és el cost d'un contenidor: 700 euros.