Agnès Lladó: «A Figueres estem passant un examen i l'hem de fer molt i molt bé»

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, està fent un seguiment personal de la setmana de cribratges a la ciutat. Parlem amb ella, davant de la primera cita al Teatre El Jardí, on ella també ha passat el control gratuït i voluntari per aturar l'expansió del coronavirus.

Com valora el comportament dels ciutadans i ciutadanes de Figueres després d'aquest últim mes de restriccions?

El comportament ha sigut molt bo. Les dades ho avalen. Hem passat una situació molt crítica. La gent n'ha de ser conscient. Estàvem en el topall de tots els nivells. El bon comportament ens ha permès arribar a la situació d'avui, que ha millorat molt. Ens trobem amb les dades més mínimes que hem tingut i, per tant, això vol dir que els ciutadans i ciutadanes de Figueres han tingut un comportament molt correcte. Ara el més important és poder-lo mantenir. També és cert que la mobilitat s'ha incrementat, això fa que els contagis puguin pujar.

Caldrà evitar-ho, doncs.

La gent ha d'estar més sensibilitzada que mai amb les premisses: distància, mans, mascaretes i també en la mobilitat social responsable. No es tracta de quedar-nos a casa tot el dia, però hem de ser conscients que no ens trobem en una situació normal. I també pensant en el perjudici que suposa, quan ens trobem en les xifres tan altes, que ens veiem obligats a prendre mesures que ningú vol prendre. Per no tornar-hi a arribar, el que demanem és molta responsabilitat individual per part de tothom.

Entén que hi hagi gent que opini que aquesta mesura dels cribratges arriba tard?

Crec que és un tema epidemiològic, és a dir, en aquests moments tenim un cribratge que s'ha portat a terme també a Olot i en altres municipis. No és un cribratge amb PCR, és un test ràpid que crec que és el millor. Potser arriba tard? Aquesta crisi ens ha ensenyat que les mesures poden arribar tard o no, però el que és segur és que el que fas avui no és vàlid per demà. Per tant, crec que el que hem de valorar és que tenim un cribratge, durant tota la setmana, i el que hem de saber fer és aprofitar-los.

El paper de l'equip de l'Àrea Bàsica de Salut és fonamental.

Sí, totalment, les Àrees Bàsiques de Salut han suportat i estan suportant una pressió immensa. Els professionals sanitaris estan demostrant que són vertaders servidors públics, que no es qüestionen en cap moment res més que el benestar de la gent i arribar a tothom. I això crec que també n'hem de ser molt conscients perquè els professionals sanitaris també són persones que tenen família, amics i que també es veuen perjudicats a la seva vida com ens podem veure tots nosaltres Per tant, crec que la responsabilitat individual serveix per a un mateix i també per al col·lectiu. La nostra Àrea Bàsica l'hem de cuidar i molt, perquè no només hi ha la Covid-19, la gent segueix emmalaltint de moltes altres coses i hem de poder garantir que el nostre sistema sanitari no es vegi en un col·lapse tan important com es va viure el mes de març, que no hi havia res més que coronavirus i això va agreujar moltes malalties, sobretot en persones que tenen malalties cròniques i això, com a societat i ciutat, no ens ho podem permetre.

La pressió ha baixat prou als centres que gestiona la Fundació Salut Empordà, sobretot a l'Hospital?

Ha baixat la pressió si la comparem amb les xifres de fa quatre setmanes, quan havíem arribat a més de setanta ingressats per Covid. En aquest cas, era una dada molt i molt alta. En aquests moments estem a vint-i-nou. Ha baixat lleugerament la pressió, però també és veritat que no estem en la mateixa situació que la del mes de juny, quan no teníem cap ingressat. Estem passant un examen, i l'hem de fer molt i molt bé, hem d'obtenir un excel·lent per no arribar a les dades que havíem tingut el 3 de novembre passat, per exemple, que eren molt dolentes i perilloses. Siguem prudents.