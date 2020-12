L'Ajuntament de l'Escala destina 45.000 euros per arreglar la Casa Forestal

L'Ajuntament de l'Escala està duent a terme uns treballs destinats a consolidar la barana de la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries, un edifici de titularitat de la Generalitat, però que l'Ajuntament en té la concessió d'ús per a trenta anys. El regidor d'Urbanisme, Josep Bofill, explica que «fa poc més d'un any que vam anar-hi amb investigadors del Museu d'Empúries i hi van detectar mal estat dels tancaments i un problema important a la barana original de la terrassa. A la coberta –afegeix–, hi entrava aigua». El consistori hi va destinar 45.000 euros per a arreglar i consolidar la barana, a més de fer un tractament a la coberta, per evitar que la humitat entrés cap a dins, així com l'aigua de la pluja i la salinitat del mar.

És un edifici aïllat de planta rectangular, format per dos cossos adossats, amb jardí pavimentat a la part davantera. Està distribuït en planta baixa i pis, excepte la torre situada a l'extrem est de la façana, que presenta tres plantes. A la part posterior, l'edifici es va construir damunt la muralla de la població, salvant, d'aquesta manera, el desnivell del carrer Miranda. La coberta és plana, amb terrat a la part superior.

La torre també presenta la coberta plana. La façana principal té una porta d'accés d'arc de mig punt, bastida amb maons, amb la data de l'any 1910 gravada a la part inferior de la porta de fusta.

A la part superior, hi ha tres obertures d'arc de mig punt, també amb resseguiment de maó. Està coronada per una cornisa motllurada sostinguda per petites mènsules, amb una barana força alta, bastida amb maons, situada damunt seu. Les obertures de la torre, una per planta, són finestres de mig punt de maons. Al coronament, la torre presenta merlets bastits amb maons. Les cantonades i els angles de la construcció estan rematats amb motius decoratius que combinen el maó i la rajola vidrada.

Una altra particularitat especial de la Casa Forestal són les façanes posteriors, que estan orientades a mar i que presenten dues galeries sostingudes per pilars, amb barana d'obra decorada i amb plafons de trencadís. Aquest motiu decoratiu es repeteix als sostres de les galeries. La que està situada al segon pis està tancada amb vidrieres.