El govern espanyol declara l'emergència de les obres del baluard de Sant Narcís del castell de Sant Ferran

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència de les obres de consolidació del baluard de Sant Narcís, en el castell de Sant Ferran de Figueres.

L'agost de l'any passat el Ministeri de Cultura i Esports va començar a fer obres en aquest baluard per retirar la vegetació que hi havia i es va descobrir les restes d'un polvorí, del qual se'n desconeixia la seva existència. Segons les primeres investigacions, s'hauria produït una explosió en aquesta estructura i per això ningú en tenia constància. El pressupost de les obres és de 354.467 euros que inclou la redacció del projecte i la seva execució.



Les actuacions es concentraran en conservar les estructures que s'han trobat i evitar la inundació del soterrani. També es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar que es malmetin les restes trobades. El projecte preveu consolidar els paviments que hi ha i les estructures trobades per tal que les plantes no les facin malbé.