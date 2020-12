Uns 120 alumnes de les tres escoles de Castelló celebren haver escrit un nou conte per relleus

Uns 120 alumnes de sisè de les escoles Ruiz Amado, Joana d'Empúries i El Bruel, juntament amb els seus tutors i tutores, han participat el darrer divendres de novembre en una trobada virtual per celebrar la cloenda del projecte educatiu Conte per Relleus. La connexió s'ha fet des de les seves pròpies aules, i també s'hi han sumat la regidora d'Ensenyament, Anna Massot; les assessores LIC del Servei Educatiu de l'Alt Empordà, Pilar Arnaiz i Teresa Vendrell; l'escriptora Mariona Masferrer, i l'il·lustrador Sergi Moreso.

El Conte per Relleus s'emmarca dins del Pla Educatiu d'Entorn de Castelló d'Empúries i l'impulsen el Servei Educatiu juntament amb les escoles i l'Ajuntament.

L'activitat pretén fomentar l'hàbit lector i el gust per l'escriptura creativa a l'alumnat, a partir d'escriure un conte col·laboratiu i en xarxa entre les cinc aules de 5è de primària de les escoles. L'alumnat parteix de la història creada per Mariona Masferrer, i és ella mateixa qui proposa l'inici de la trama, i fa el seguiment de tot el procés creatiu dels alumnes, elaborant els enllaços també entre els diferents capítols. El Conte per Relleus compta ja amb vuit edicions.