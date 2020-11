M. Àngels Olmedo: "Girona és la gran oblidada del PSOE com s'ha vist en el Pressupost General de l'Estat"

Maria Àngels Olmedo, presidenta del PPC de Girona, ha lamentat que "la província de Girona és la gran oblidada pel Partit Socialista i els seus socis comunistes, com s'ha vist en els Pressupostos Generals de l'Estat, uns pressupostos que obliden infraestructures importants pendents a la província, deixant clar que per ells no són prioritàries"

En aquest sentit Olmedo ha lamentat que "cap dels partits que diuen ser constitucionalistes tenen interès real pel que fa referència a la província de Girona i ha estat el Partit Popular l'únic que ha presentat esmenes als Pressupostos Generals en benefici de Girona. Unes esmenes del tot necessàries per totes les comarques gironines".

La presidenta del PP de Girona, que ha lamentat que "de les més de 1.500 esmenes que el Partit Popular va presentar als Pressupostos Generals de l'Estat al Congrès, o bé van ser vetades o directament rebutjades", ha destacat, entre les esmenes presentades en relació a les infraestructures, la de la variant d'Olot en el tram estatal, l'autovia pirinenca des de Figueres fins a Llançà, el desdoblament dels trams de la N-Il al seu pas per la província de Girona i la millora dels accessos d'acondicionament de la N260 de Ripoll a Olot.

En quant a infraestructures ferroviàries, Maria Àngels Olmedo ha explicat que les esmenes del partit fan referència al soterrament de les vies del tren al seu pas per Figueres, a la millora de les estacions de Renfe a la província, l'adequació de l'estació de tren de Camallera, al baixador de l' AVE i que Vilobí d'Onyar sigui la quarta pista del Prat.

Tanmateix s'han presentat esmenes en relació al medi natural incidint en la millora del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i en el passeig marítim de Fenals i de Lloret. Pel que fa a la cultura, entre altres, ha citat la subvenció per la casa natal de Dalí de Figueres, la millora del Castell de Sant Ferran de Figueres i del Castell de la Trinitat i la Ciutadella de Roses, el manteniment del convent del Carme d' Olot i la catedral de Girona.

Finalment, Olmedo ha insistit que "des del PP continuarem treballant per que, malgrat l'abandonament per part del PSOE i el seu soci comunista, la província de Girona obtingui el recolzament i el pressupost necessari per tal que tost aquest projectes que Girona necessita siguin una realitat".