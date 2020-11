Veïns de l'estació de Figueres amenacen amb mobilitzacions si no s'actua contra la inseguretat

L' associació de veïns i comerciants de la plaça de lamenacen amb mobilitzar-se si l' Ajuntament no actua. El president de l'entitat, Uliano Leo Ventresca , diu que estan farts de denunciar la situació i que "no passi res". "Cada tarda s'hi posen entre 10 i 15 persones sense mascaretes ni complint les distàncies, que beuen i que no respecten les restriccions, però avisem la policia i no fan res", afirma. Ventresca critíca que el. També denuncia que han detectat tràfic d'heroïna a la zona del darrera de l'estació i persones que fan destrosses.

reclamen un agent de policia que patrulli diàriament pel barri i més neteja. "El que demanem és un agent de policia tot el dia perquè és un lloc de prioritat 1 i si paguem com a centre volem els serveis del centre. No demanem la lluna, però l'Ajuntament no compleix", afirma Ventresca. El president de l'associació –que compta amb uns 200 afiliats entre veïns i comerciants- diu que les coses al barri han canviat des de fa un any. Per tot plegat,. "Havíem aconseguit més neteja i rentar-i la cara al veïnat, era un barri on la gent venia a passejar", afirma. Amb el canvi de govern, però, Ventresca assegura que les coses no funcionen igual, que els serveis de neteja només hi passen un o dos cops per setmana i que quan truquen a la Guàrdia Urbana no obtenen la resposta que voldrien.

Grups a les xarxes per denunciar la situació



Entre les principals problemàtiques que denuncia hi ha l'incivisme i la sensació d'inseguretat creixent. De fet, els veïns i comerciants s'han agrupat en un grup de whatsapp per avisar de les incidències i també tenen una pàgina de Facebook on denuncien les situacions que viuen. Entre elles, un grup de persones que cada tarda es reuneix a la plaça de l'estació. "Van sense mascareta i es posen a beure. No respecten les restriccions", afirma. Entre les principals problemàtiques que denuncia hi ha l'incivisme i la sensació d'inseguretat creixent. De fet, els veïns i comerciants s'han agrupat en unEntre elles, un grup de persones que cada tarda es reuneix a la plaça de l'estació. "Van sense mascareta i es posen a beure. No respecten les restriccions", afirma. També denuncien tràfic d'heroïna a la zona de l'estació de busos i un grup de "cinc incívics que s'aprofiten dels serveis socials i fan destrosses". Un d'ells, va provocar destrosses a principis de novembre en un estanc de la ciutat quan li va reclamar que es posés la mascareta i un altre, asseguren, es dedica a fer grafits per les parets de la plaça Vicenç de Paül –que els veïns van demanar tancar- amb el número 999. Ventresca diu que es reuneixen en aquesta plaça tots els migdies i que hi llencen brossa o, fins i tot, hi fan les seves necessitats.

Presència policial constant



Per tot plegat, demanen més seguretat al barri. "Hi ha d'haver sempre presencia policial perquè som un barri on hi ha una estació de tren, una d'autobusos i és una de les entrades a la ciutat", remarca. "Si no veiem ateses les nostres demandes, els veïns m'estan dient que hem de fer alguna cosa més: anar a l'Ajuntament i que ens donin una resposta", afegeix.

L'Ajuntament assegura que sí que hi ha control policial