Protecció Civil desactiva l'alerta per pluges

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest diumenge l'alerta per pluges del pla Inuncat davant la millora de les previsions meteorològiques però demana precaució pel fort onatge. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) assenyala que la maregassa –amb onades de més de 2,5 metres- es mantindrà fins al vespre a gran part del litoral català, especialment a la Costa Brava.

Hi haurà també notable mar de fons de l'est. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha informat que els cabals dels rius es normalitzen gradualment, però igualment recomana prudència ja que són encara superiors als habituals. En aquest temporal de llevant, el cabal punta del riu Ter a les Masies de Roda ha estat de 250 m3/s i de 135 m3/s a Ripoll.



Obert el passallís sobre el Fluvià a Argelaguer



L'ACA també comunica que ha augmentat el cabal de sortida de l'embassament de Susqueda a 55 m3/s des de les 11 h d'avui i, amb això, el cabal desembassat al riu a la presa del Pasteral passa dels 40 m3/s als 52 m3/s. En paral·lel, el cos d'Agents Rurals han informat de les reobertures per millora de les condicions de les passeres de rius i rieres a l'Àrea Regional de Girona: ja s'ha obert i es pot circular a les passeres sobre el Gurn a Sant Privat d'en Bas i a la Vall d'en Bas, i també al passallís del Fluvià a Argelaguer.