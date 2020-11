Les Jornades sobre l'Empordà creen un premi comarcal d'Economia i Paisatge

Les Jornades L'Empordà, el paisatge com actiu econòmic han celebrat, aquest dissabte, la seva desena edició amb un seminari en línia molt participatiu i que ha generat les bases per a un nou document de consens per al futur de la comarca. En el transcurs de la trobada, l'Institut d'Estudis Empordanesos, Via Pirena i el Setmanari de l'Alt Empordà, les entitats organitzadores, han anunciat la creació d'un premi d'Economia i Paisatge, conjuntament amb la Fundació Gala-Salvador Dalí, per a reconèixer la feina d'entitats, empreses o persones que destaquin en iniciatives que ajudin a reforçar el conjunt de l'Empordà en el doble vessant de la convocatòria. El director de les Jornades, l'economista Joan Armangué, ha subratllat que les nou edicions celebrades fins ara "han sembrat la llavor que el paisatge i l'economia han d'anar de bracet"

El seminari en línia ha comptat amb una ponència inicial del geògraf Javi Martín amb la participació posterior d'un bon nombre de ponents de les nou anteriors edicions. Ha estat moderat pels periodistes Carles Pujol i Santi Coll, amb la coordinació d'Anna Maria Puig, presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Han intervingut, per aquest ordre, Lluís Benejam, Eduard Carbonell, Quim Tremoleda, Jordi Sargatal, Ponç Feliu, Anna Espelt, Esteve Guerra, Josep Capellà, Joan Vicente, Santi Musquera, Joan Nogué i Vicenç Armangué.