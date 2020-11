Els veïns del Culubret protesten amb espelmes contra els talls de llum

Coincidint amb la jornada d'obertura dels llums nadalencs a Figueres, els veïns del barri del Culubret han portat a terme una nova acció de protesta contra els talls d'electricitat constants que pateixen a causa de la sobrecàrrega dels transformadors. Anit, una trentena d'habitants es van reunir davant la seu social de l'associació veïnal per a dibuixar amb espelmes les sigles SOS. "Estem cansats de promeses davant d'un fet d'extrema gravetat com és no poder viure amb condicions normals a causa d'aquests talls que fa molts de temps que duren", expliquen els afectats. Unes interrupcions derivades de l'ús fraudulent de la xarxa elèctric per part de la gent que conrea marihuana en aquesta zona de la ciutat.

Els veïns creuen que "les administracions, Ajuntament i Generalitat, i l'empresa subministradora Endesa, no fan prou esforços per resoldre el problema. Necessitem accions més contundents", reclamen.

L'Ajuntament ha fet nombroses gestions amb Endesa per a mirar de resoldre aquests talls elèctrics que afecten de ple la vida quotidiana de les llars del Culubret. Aquesta setmana ha anunciat una important línia d'ajuts per a paliar la situació, amb una partida de 60.000 euros.

L'acció d'anit va comptar amb la presència del cap de l'oposició, l'exalcalde Jordi Masquef de Junts per Figueres, el regidor Miquel Fernández, del mateix grup polític, i Héctor Amelló, representants de Ciutadans.