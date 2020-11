Víctor Puga: "El confinament local i comarcal, com està, és un greuge per al territori"

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha estat entrevistat pels nostres lectors, aquest divendres. El batlle ha respost preguntes molt variades sobre l'actualitat escalenca i no s'ha mossegat la llengua quan la participant Anna ha plantejat que "costa d'entendre que un veí de Viladamat o de Sant Pere Pescador no pugui venir a comprar o passejar a l'Escala i, en canvi, un repartidor d'Amazon pugui anar casa per casa a portar mercaderia mentre els botiguers i comerciants ens morim de gana". Víctor Puga ha respost: "Crec que hem d'exigir a qui té la competència i pren les decisions, mesures molt pensades, coherents i eficaces per contenir el virus i alhora fer compatible l'activitat econòmica. El confinament municipal i comarcal tal com està establert suposo un greuge molt important pel nostre territori si el comparem amb les possibilitats d'una gran ciutat o d'algunes comarques concretes".

Llegiu l'entrevista sencera dels lectors a l'alcalde de l'Escala clicant aquest enllaç.