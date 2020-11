Sentida pèrdua de Manel Cordón, que va ser mosso a Figueres i a l'Escala

Les expressions públiques i digitals de dol per la mort del sotsinspector de Mossos d'Esquadra Manel Cordón, dimarts a la nit, als 48 anys, són nombroses. El policia era cap dels ARRO (Àrea de Recursos Operatius) a Girona, però durant la seva trajectòria de més d'un quart de segle al Cos de la Generalitat va passar per la comissaria de Figueres, on va ser cap de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i també va ser responsable de la comissaria de l'Escala. Manel Cordón ha mort a causa d'una greu malaltia.



El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha utilitzat el seu perfil de Twitter per traslladar el condol a la família, amics i companys del mosso d'esquadra.





Ha mort el sotsinspector Manel Cordón. El meu sentit condol a familiars, amistats i tants companys i companyes de @mossos que el trobaran a faltar. Bon professional i persona, deixa un buit difícil d'omplir. DEP — Miquel Sàmper (@miquel_samper) November 25, 2020