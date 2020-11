Els negocis figuerencs que van haver de tancar poden demanar els ajuts a partir de demà

A partir de demà, dissabte 28 de novembre, i fins el dia 7 de desembre, els negocis de Figueres afectats per les restriccions de la Covid-19 poden presentar les sol·licituds pels ajuts directes de 500 euros.

Aquesta subvenció s'emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Figueres, que és un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Figueres afectat per la crisi de la Covid-19, amb la finalitat d'aconseguir reactivar l'economia de la ciutat en el menor temps possible.

S'hi destina un total de 170.000 euros, amb una subvenció màxima de 500 euros per sol·licitud.

La sol·licitud s'ha de presentar a través del portal telemàtic municipal a l'adreça https://tinyurl.com/etramfigueres, cal disposar d'un certificat digital.