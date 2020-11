La Jonquera impulsarà una oficina d'atenció a les víctimes de violència masclista

L'Ajuntament de la Jonquera preveu posar en marxa a principis de l'any que ve una oficina municipal d'atenció a les víctimes de violència masclista, que dirigiran dues agents de la Policia Local de la població. En aquests moments, la caporal i l'agent del cos que seran les responsables del servei –i que tenen experiència en aquests àmbits- estan fent un curs especialitzat i avalat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Segons l'Ajuntament, les agents s'encarregaran d'acompanyar les víctimes al CAP, al jutjat de guàrdia o "on sigui necessari". En aquest sentit, remarquen que la iniciativa posarà el focus en "l'acompanyament físic i emocional" d'aquestes persones. A més, s'apostarà per la coordinació permanent i "transversal" entre les diferents agents implicats, com els serveis socials, la resta de cossos policials, els òrgans judicials o el personal mèdic.

El projecte, impulsat per l'Ajuntament en col·laboració amb el cap de la Policia Local del municipi, respon a la necessitat "d'oferir una millor acollida i més recursos" a aquestes dones.

En aquest sentit, el sergent en cap de la Policia Local, Alonso Caballero, diu que es vol "evitar una doble victimització, ja que, si a les comissaries no comptem amb personal especialitzat en aquest tipus de violències, no es pot donar l'atenció i el suport que aquestes veïnes necessiten".

Per la seva banda, l'alcaldessa Sònia Martínez, diu que volen que sigui un espai "proper i útil" i posar a la seva disposició "tots els mecanismes" que tenen a l'abast per acabar amb la situació de violència que pateixen i "contribuir a eradicar aquesta xacra social".