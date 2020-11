La Generalitat incrementa l'aportació del PUOSC a la vegueria de Girona i hi destinarà 52,8 MEUR fins al 2024

La Generalitat incrementa l'aportació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) a la vegueria de Girona i hi destinarà 52,8 milions d'euros (MEUR) durant el període 2020-2024. Són 2 milions i mig més dels que recollia l'adjudicació provisional, que es va fer aquest estiu. Ara, la Comissió de Cooperació Local de Catalunya ja n'ha donat l'aval definitiu. Per als projectes d'aquest any mateix, d'aquí poc els ajuntaments ja podran disposar del 60% del cost dels treballs. Per comarques, aquella que rep més inversió del PUOSC és l'Alt Empordà. De fet, en concentra més d'un terç del total que es destina a la vegueria (18,16 MEUR). La segueixen el Baix Empordà, amb 8,4 MEUR; el Gironès, amb 6,57 MEUR, i el Ripollès, amb 6,21 MEUR.

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, presidida per la consellera Budó, ha aprovat aquest divendres la resolució definitiva del PUOSC per al període 2020-2024. En total, el pla quinquennal recull una aportació global de 250 MEUR arreu de Catalunya, que subvencionarà 2.131 projectes amb una inversió estimada de 644,8 MEUR.

Per als municipis gironins, l'aportació del PUOSC serà de 52.853.221 euros. Aquesta xifra incrementa en 2 milions i mig d'euros la que recollia l'adjudicació provisional per a la vegueria de Girona (que es va anunciar a l'estiu).

Per comarques, l'Alt Empordà rebrà 18,16 MEUR; el Baix Empordà, 8,4 MEUR; el Gironès, 6,57 MEUR; el Ripollès, 6,21 MEUR; la Selva, 5,58 MEUR; la Garrotxa, 5,15 MEUR i finalment, el Pla de l'Estany, 2,75 MEUR.

Impulsat des del Departament de la Presidència, el PUOSC permet que, vuit anys després, ajuntaments i consells comarcals recuperin una de les principals eines de cooperació econòmica amb la Generalitat. L'últim PUOSC que es va atorgar va ser el del període 2008-2012.



Suport a municipis petits

Atenent a l'estratègia del Departament per fer front a l'envelliment poblacional i a la pèrdua de població, dins el PUOSC s'ha fet una convocatòria específica destinada a municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants. A la vegueria de Girona, aquesta línia del pla destinada a municipis petits suma una aportació de 20,07 MEUR.

D'aquests, novament, qui en rebrà més seran els pobles de l'Alt Empordà (7,36 MEUR). Els segueixen els municipis petits del Baix Empordà (3,08 MEUR) i del Gironès (2,47 MEUR).



Treballar "colze a colze"

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha destacat la importància del PUOSC com una eina "necessària, important i cabdal per als ajuntaments" i ja ha avançat que des del Govern es treballa "per poder incrementar aquesta partida en els propers exercicis". Budó ha reiterat "la voluntat ferma" de trobar més recursos per al món local i, en aquest sentit, ha recordat que més enllà del pla també s'han activat línies per afrontar les despeses municipals derivades de la covid-19.

La consellera ha emfatitzat la importància de treballar "colze a colze amb el món local". Perquè els consistoris són els qui estan "a primera línia de la ciutadania, especialment amb aquesta pandèmia".



250 MEUR

A tot Catalunya, el PUOSC 2020-2024 està dotat amb 250 MEUR. D'aquests, 160 MEUR es destinen a la línia general i la dotació màxima és de 250.000 euros; i els 90 MEUR restants, a l'específica per a municipis petits. Aquí, la dotació màxima és de 120.000 euros.