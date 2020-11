Dos regidors de la CUP no van a declarar pel tall de Tsunami a la Jonquera

Els regidors de la CUP de Navarcles (Barcelona) Ylènia Morros i de Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) Isaac Ruana no s'han presentat aquest divendres a la citació judicial per declarar com a investigats pel tall de l'AP-7 a la Jonquera (Girona) que va organitzar Tsunami Democràtic després de conèixer-se la sentència de l'1-O.

En unes declaracions als mitjans davant dels Jutjats de Figueres, on estaven citats, han explicat que ho han fet perquè no reconeixen les acusacions que se'ls atribueixen, i consideren que aquesta "és la manera més directa i clara de mostrar" el seu rebuig.

Morros ha explicat que és la segona vegada que no es presenta a una citació per aquesta causa, perquè ja va ser citada al febrer a la comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), i a preguntes dels periodistes el seu advocat ha detallat que el jutge pot ordenar que l'arrestin per no assistir a la citació.

Ruana ha criticat "la deriva psicòtica de l'Estat espanyol un cop més represaliant persones que l'única cosa que han fet és exercir el seu dret a mobilitzar-se i manifestar-se", i ha dit que no se sent representat pel jutjat on estava citat.

Ha fet una crida a altres regidors a "prendre partit en aquesta desobediència posant de manifest que això no deixa de ser un macroprocès judicial sense lògica".

L'advocat d'Alerta Solidària Martí Majoral ha recordat que hi ha 197 persones encausades per la protesta, i ha assenyalat que aquesta via s'ha tallat més cops per altres reivindicacions: "Veient que altres mobilitzacions semblants no reben aquest tractament judicial per la via de la persecució penal, arribem a la conclusió que tan sols hi ha un motiu que justifica el que ens estan fent fer, la motivació ideològica, perquè és una mobilització independentista".

Ha explicat que ja han declarat la meitat dels 197 investigats, i ha assegurat que "ni el jutge ni la Fiscalia han estat capaços de concretar acusacions més enllà del fet d'haver participat en aquesta mobilització, és a dir que no són capaços d'indicar una rellevància penal que justifiqui aquest procediment judicial".

Ha criticat que "el jutge insisteix" que els investigats declarin presencialment a Figueres, la qual cosa ha lamentat per la situació de pandèmia i les restriccions a la mobilitat vigents.



Mireia Vehí defensa els dos regidors

De la seva banda, la diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí ha defensat els dos regidors i ha expressat que "la desobediència civil sempre és un dret que conquereix altres drets, i per tant el dret de protesta i la desobediència civil són mecanismes per conquerir altres drets, en aquest cas el dret a l'autodeterminació".

"L'Estat espanyol no només no posa solucions polítiques sobre la taula, no només no posa unes urnes, no només no posa amnistia i persegueix políticament sinó que continua perseguint i judicialitzant el conflicte com una resposta política", ha afegit Vehí.