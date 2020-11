Comencen les obres de restauració i consolidació de la Via Verda de Castelló d'Empúries

El proper dimarts, 1 de desembre, està previst que comencin les obres de condicionament de la Via Verda en el tram que va des de la desembocadura de la Muga fins al sector Montseny, en total 1,2 Km. Els treballs consisteixen en la restauració i consolidació dels diferents elements del camí natural de la Muga i contemplen: l'estabilització de talussos, la substitució de la tanca de fusta, la gestió de les escorrenties i drenatges, les estructures de contenció i la reparació de paviments. Aquestes obres representaran una millora important de la via, molt transitada per veïns i veïnes del municipi però també per visitants i turistes.

La principal problemàtica que presenta el camí natural de la Muga en aquests moments, és l'erosió dels talussos que ha provocat que la tanca de fusta que recorre tot el camí, ja no estigui situada a una distància prudencial quedant al límit del terraplè. Alhora, la fusta de les tanques també s'ha començat a fer malbé amb el pas del temps i s'han detectat esquerdes en algunes zones de l'asfalt aglomerat del carril bici. Altres problemàtiques son els clots de les escorrenties que es generen a mesura que hi passa l'aigua.

Aquest projecte inclou demolicions, petits moviments de terra, reparacions de paviment, sistemes de contenció i col·locació de mobiliari urbà, entre altres.

Per tal de portar terme totes aquestes actuacions, serà necessari tallar la circulació a la via verda per trams, segons els treballs que es van desenvolupant. Tot i això, en la mesura que sigui possible, s'intentarà que s'hi pugui transitar durant el cap de setmana.

Aquestes obres de restauració i consolidació tenen un cost aproximat de 750.000 € i es desenvoluparan entre el Ministeri per a la transició ecològica, que és qui adequa aquest primer tram, el Consorci Vies Verdes de Girona i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.