Casellas celebra el quart trimestre consecutiu de descens de delictes a Figueres

Les xifres de criminalitat publicades pel Ministeri d'Interior indiquen que els delictes han baixat a la ciutat un 20,5% durant el tercer trimestre. Les dades mostren que fa quatre trimestres consecutius - un any - que disminueixen, fet que el vicealcalde Pere Casellas mostra orgullós, «portem quatre trimestres baixant, podem parlar d'incivisme però els delictes són menys». Conscient de la percepció ciutadana d'inseguretat a la ciutat, el vicealcalde destaca que «s'ha de diferenciar entre incivisme i delinqüència».

Taula del SEC, del Ministerio del Interior. FOTO: Portal Estadístic de Criminalitat

Aquesta taula mostra els fets delictius i l'estadística ensenya que els delictes a la ciutat de Figueres han passat de 2.180 (a 2019) a 1.734 delictes (a 2020). El confinament domiciliari i les restriccions de mobilitat i activitat han marcat aquesta bona tendència però el vicealcalde Pere Casellas vol destacar que són unes condicions que s'han donat a tot arreu i les dades no donen resultats igual. No obstant això, a tots els municipis de més de 30.000 habitants de la comarca s'ha baixat l'índex de delictes, menys a la ciutat d'Olot, on ha pujat un 0,2%. Així, la ciutat de Figueres és la ciutat no costanera de la demarcació on més s'han reduït els delictes en el que portem de 2020. A Girona han baixat un 9% i a Salt un 12%.

El vicealcalde ha volgut destacar especialment la baixada de furts (-33,3%) i robatori de vehicles (-47,4%), «hi havia una època que era una gran preocupació de la ciutat i estan baixant», ha declarat. «Esperem que amb la instal·lació de les càmeres, baixin més», desitja Casellas.

Els delictes que no només no baixen sino que s'han incrementat són els de caràcter sexual. El nombre d'agressions sexuals s'ha incrementat un 70%, hi ha hagut dues violacions més aquest darrer trimestre (tres en total) i la resta de delictes han pujat un 55,6%. «El confinament ha agreujat els delictes a dins de la llar», ha valorat Casellas, qui ha assegurat que el govern vol treballar per millorar aquestes dades, tot i que considera que «no és fàcil des d'un punt de vista de seguretat ciutadana, ja que si la víctima no denuncia, la policia no arriba», ha dit. Des del consistori destaquen que «Figueres continua essent la ciutat de les comarques gironines amb menys delictes sexuals, després de Salt».

Casellas ha anunciat que el proper ple està previst debatre i aprovar una modificació de l'ordenança de civisme en la qual, entre d'altres qüestions, es regularà la prohibició de vendre begudes alcohòliques a les nits, els locals que no siguin de restauració i hostaleria.



Nous agents

Actualment hi ha 71 agents de la Guàrdia Urbana en actiu. La intenció del govern és fer pujar fins a uns 75, calculant les jubilacions pendents. El gener sortirà una oferta pública per nous agents que hauran de començar el curs, seran quatre que ja estaven previstos de l'any passat. Pel pressupost de l'any vinent es calcula convocar noves places i incorporar quatre més. Tenint en compte que la llei marca el màxim de plantilla que es pot tenir al cos municipal, el govern vol fer augmentar la plantilla amb ofertes de comissió de servei, «així que qui vulgui venir a treballar a la Guàrdia Urbana de Figueres, serà benvingut», ha manifestat.

El govern també vol incorporar més personal administratiu per poder avançar en la tramitació de denúncies, ja que segons informa Casellas fins ara «no arribaven».