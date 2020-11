Salut farà cribratges intensius a Figueres per detectar asimptomàtics a partir de dilluns

Salut començarà a fer cribratges intensius a Figueres a partir de dilluns per detectar casos asimptomàtics en la població major de 16 anys. Ho ha confirmat l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, que ha explicat que encara s'estan acabant de tancar els punts on es realitzaran però que ha dit que es faran previsiblement durant cinc dies en cinc espais de la ciutat, entre ells el Teatre Jardí. De fet, aquest dimecres el director dels sectors Gironès Nord i Pla de l'Estany, i Selva Interior del Catsalut, Salvador Campasol, ja va avançar durant l'inici dels cribratges a Banyoles i Olot que es plantejaven estendre'ls a Figueres i Palafrugell. En aquesta segona població, però, de moment no estarien previstos.

Figueres té un risc de rebrot de 384 i l'RT se situa en el 0,73. El percentatge de proves positives es troba en el 8,19%.

Lladó ha dit que tot i que les xifres a la ciutat han anat a la baixa en les darreres setmanes, la situació hospitalària "no és la mateixa que al juny" quan es van aixecar les primeres restriccions i ha demanat prudència a la població.