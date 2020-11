La Policia Local de Roses engega un dispositiu per fomentar la correcta aplicació de mesures a la restauració

La Policia Local de Roses ha posat en marxa aquesta setmana un dispositiu per fomentar les bones pràctiques en els establiments de restauració i hostaleria de la població. Una patrulla de l'Oficina Tècnica de la Policia visita bars, restaurants i hotels oberts, per garantir que aquests coneguin les mesures de prevenció que han d'aplicar contra la Covid-19 i aclarir els possibles dubtes que propietaris i personal puguin tenir sobre els diferents trams del Pla d'obertura progressiva d'activitats establert per la Generalitat de Catalunya.

En les seves visites, els agents distribueixen també un fulletó explicatiu on es resumeixen de manera concreta, les mesures aprovades pel PROCICAT que els diferents establiments han d'aplicar. Aspectes com horaris i aforaments permesos en cada fase d'obertura, adaptació d'espais, distàncies de seguretat, mesures d'higiene, etc, queden recollides en el document.

Cal tenir present que des del 16 d'octubre, la Policia Local ha tramitat més d'un centenar de denúncies a particulars i empreses per infringir les normatives de prevenció sanitària, ja sigui per incompliment de les restriccions a establiments i activitats, no dur mascareta o bé intentar infringir el confinament perimetral o el toc de queda.

El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament, Joan Plana, assenyala que "amb el dispositiu informatiu que acabem d'iniciar es volen evitar aquestes situacions, fomentar les bones pràctiques i donar el màxim de publicitat possible a les resolucions de la Generalitat, que són importants per controlar la situació epidemiològica. Amb això, volem prioritzar una estratègia de conscienciació i de responsabilitat de la ciutadania, més que de sancions imposades a posteriori".