L'alcalde de l'Escala Víctor Puga respon les preguntes dels lectors, aquest divendres

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, es torna a posar a disposició de les nostres lectores i lectors, aquest divendres a partir de les 10 del matí, per a tractar temes locals i comarcals amb l'entrevista de repàs a l'actualitat. Puga afronta la recta final d'un any difícil, absolutament marcat per la pandèmia, però amb molts de deures fets en aquest exercici. L'Ajuntament que presideix està executant un pla de reactivació econòmica que es complementa amb el dia a dia municipal. Tanmateix, empreses, veïns i entitats sospiren per tenir un Nadal tranquil, encara que la situació sanitària ho fa difícil. Una situació que ha tingut una anècdota agradable amb el retorn de la tonyina Trini.

